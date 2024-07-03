Орлов: У Бакаева точно нет будущего в «Зените»

Комментаторвысказался о перспективах

«У Бакаева точно нет будущего в "Зените". А Изидор специально остался в Петербурге, занимался с тренером. Но вышел — ему не хватает ажурной техники. Он же забивал, когда играл за "Локомотив". Но "Зениту" надо всё время взламывать чужую оборону, а у Изидора длинные ноги, широкий шаг.

Вот Кордоба умеет мелким шагом бежать, а длинноногим в такой игре трудно. Защитники лучше к ним приспосабливаются. Маленьким нападающим типа Саши Панова — вы же помните Колпинскую Ракету? — легче обыгрывать грузных защитников», — цитирует Орлова «Чемпионат».