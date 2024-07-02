Личка заявил, что «Динамо» предлагало Смолову новый контракт

Главный тренер московскогоотреагировал на переход форварда

«Мы с Федей разговаривали на тему будущего. Было предложение от "Динамо", но он выбирал и ушёл в "Краснодар". Я уважаю его выбор. Он звонил мне, объяснил, как принял решение. У меня нет к нему никаких претензий. Это его выбор и жизнь.

Я раньше говорил, что если Федя будет здоров, то может продолжать играть на хорошем уровне. Могу пожелать ему только здоровья», — цитирует Личку «Чемпионат».

В сезоне-2023/2024 чемпионата России 34-летний Фёдор Смолов провёл 25 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.