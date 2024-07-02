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    Личка заявил, что «Динамо» предлагало Смолову новый контракт

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    Главный тренер московского «Динамо» с отреагировал на переход форварда Федора Смолова в «Краснодар».

    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка отреагировал на переход форварда Фёдора Смолова в «Краснодар»
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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка отреагировал на переход форварда Фёдора Смолова в «Краснодар»

    «Мы с Федей разговаривали на тему будущего. Было предложение от "Динамо", но он выбирал и ушёл в "Краснодар". Я уважаю его выбор. Он звонил мне, объяснил, как принял решение. У меня нет к нему никаких претензий. Это его выбор и жизнь.

    Я раньше говорил, что если Федя будет здоров, то может продолжать играть на хорошем уровне. Могу пожелать ему только здоровья», — цитирует Личку «Чемпионат».

    В сезоне-2023/2024 чемпионата России 34-летний Фёдор Смолов провёл 25 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

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