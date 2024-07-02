Касильяс рассказал о значимости трансфера Мбаппе для «Реала»

Бывший голкипер мадридского «Реала»рассказал о значимости переходадля мадридского клуба.

1 июля Мбаппе официально стал футболистом «Королевского клуба».

«В этом году "Реал" Мадрид был очень хорош, он одолел, превзошёл своих соперников. „Жирона“ — это команда, которая преподнесла сюрприз, заставила драться другие клубы, которых там не было или которые почти всегда были на верхних позициях, а некоторые важные и выдающиеся команды испанского футбола остались в стороне.

Заслуга в том, что в этом году „Реал“ был очень хорош во всех смыслах, как в обороне, так и в нападении, коллективно. Я думаю, что немногим командам удалось поставить "Реал" Мадрид в тупик.

Приход Мбаппе? Он игрок, который даёт тебе большие плюсы, помогает прибавлять, даёт больше энергии, заряжает твою батарею. Давайте посмотрим, как выступят другие клубы и как они справятся с тем, чтобы противодействовать этому футболисту. Мадрид хорошо усилился, но сейчас другие команды должны выйти вперёд и усложнить им задачу», — приводит слова Касильяса Marca.

Ранее Мбаппе выступал за «ПСЖ» и «Монако».