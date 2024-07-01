Зарема: При такой трансферной политике «Спартаку» поможет только Бог

Сообщалось, что встречу со священниками Северо-Западного викариатства Москвы провели гендиректор «Спартака» Олег Малышев, менеджер Никита Баженов и руководитель спартаковской академии Сергей Родионов.
«Удивительные нынче руководители в "Спартаке". Как примазаться к чему-то хорошему, они тут как тут.
При этом Федуна с днем рождения не поздравили, никакие анонсы о вводе храма в эксплуатацию не давали. Его фото на своих ресурсах не публиковали, команду на открытие не водили. А сейчас вдруг решили вспомнить этот проект Леонида Арнольдовича.
Храм, правда, потрясающий. Его должны посетить не только болельщики "Спартака" и жители Москвы, но и гости столицы. Похоже, при такой трансферной политике красно-белым может помочь только Бог», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».