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    Зарема: При такой трансферной политике «Спартаку» поможет только Бог

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    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о том, что руководство московского клуба встретилось со священниками.

    Зарема Салихова
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    Зарема Салихова

    Сообщалось, что встречу со священниками Северо-Западного викариатства Москвы провели гендиректор «Спартака» Олег Малышев, менеджер Никита Баженов и руководитель спартаковской академии Сергей Родионов.

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    При этом Федуна с днем рождения не поздравили, никакие анонсы о вводе храма в эксплуатацию не давали. Его фото на своих ресурсах не публиковали, команду на открытие не водили. А сейчас вдруг решили вспомнить этот проект Леонида Арнольдовича.

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    • Храм, правда, потрясающий. Его должны посетить не только болельщики "Спартака" и жители Москвы, но и гости столицы. Похоже, при такой трансферной политике красно-белым может помочь только Бог», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

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