Стало известно, кто покидает «Наполи»

Итальянский «Наполи» объявил о расставании с шестью футболистами.

Это полузащитники Петр Зелиньский, Леандер Дендонкер, Хамед Траоре, Диего Демме, вратари Пьерлуиджи Голлини, Хуберт Идасяк.

«Мы хотели бы поблагодарить каждого из них за профессионализм и приверженность "Наполи" во время пребывания в Неаполе. Мы желаем им всего наилучшего в их будущих начинаниях», — сказано в заявлении на официальном сайте итальянского клуба.

30-летний Петр Зелиньский выступал за неаполитанцев с 2016 года, всего за это время сыграл 364 матча, забил 51 мяч, сделал 46 голевых передач. Его новым клубом будет «Интер».