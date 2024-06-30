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    Стало известно, кто покидает «Наполи»

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    Итальянский «Наполи» объявил о расставании с шестью футболистами.

    Петр Зелиньский
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    Петр Зелиньский

    Это полузащитники Петр Зелиньский, Леандер Дендонкер, Хамед Траоре, Диего Демме, вратари Пьерлуиджи Голлини, Хуберт Идасяк.

    «Мы хотели бы поблагодарить каждого из них за профессионализм и приверженность "Наполи" во время пребывания в Неаполе. Мы желаем им всего наилучшего в их будущих начинаниях», — сказано в заявлении на официальном сайте итальянского клуба.

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    • 30-летний Петр Зелиньский выступал за неаполитанцев с 2016 года, всего за это время сыграл 364 матча, забил 51 мяч, сделал 46 голевых передач. Его новым клубом будет «Интер».

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