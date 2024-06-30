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    Англия — Словакия: смотрите прямую трансляцию 30.06.2024 в 19:00

    30.06.2024 в 19:00 начнется матч в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года Англия — Словакия

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    30.06.2024 в 19:00 начнется матч в турнире в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года Англия — Словакия. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

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    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Последний матч: «Англия» — «Словакия» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    Календарь и таблица Евро-2024

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Англия» — «Словакия». Коэффициент ставки — 2.24.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Англия»).

    Прямую трансляцию матча Англия — Словакия смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

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