22:00Германия — ДанияОнлайн
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    Германия — Дания: смотрите прямую трансляцию 29.06.2024 в 22:00

    29.06.2024 в 22:00 начнется матч в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года Германия — Дания

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    29.06.2024 в 22:00 начнется матч в турнире в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года Германия — Дания. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

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    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Последний матч: «Германия» — «Дания» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    Календарь и таблица Евро-2024

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Германия» — «Дания». Коэффициент ставки — 2.08.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    Прямую трансляцию матча Германия — Дания смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

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