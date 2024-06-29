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    Аленичев: Мне, конечно, хотелось бы, чтобы Соболев остался в «Спартаке»

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    Известный российский экс-футболист Дмитрий Аленичев высказался о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «Только вчера прочитал новости о том, что "Зенит" интересуется Соболевым. Если отвечать на ваш вопрос, понятно ли, почему Александр хочет туда, — мне, честно, нет. Думаю, что в "Спартаке" прекрасные условия и для роста как футболиста, и для того, чтобы радовать спартаковских болельщиков, которых Саша уже радовал хорошей игрой и красивыми мячами.

    Может, в "Зените" личные финансовые условия больше, чем в "Спартаке"… Мне об этом не известно. Не хочу ничего желать. Пусть Саша сам определится со своим будущим. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы Соболев остался в Спартаке», — цитирует Аленичева «Чемпионат».

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