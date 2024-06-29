Аленичев: Мне, конечно, хотелось бы, чтобы Соболев остался в «Спартаке»

Известный российский экс-футболиствысказался о возможном переходе нападающего

«Только вчера прочитал новости о том, что "Зенит" интересуется Соболевым. Если отвечать на ваш вопрос, понятно ли, почему Александр хочет туда, — мне, честно, нет. Думаю, что в "Спартаке" прекрасные условия и для роста как футболиста, и для того, чтобы радовать спартаковских болельщиков, которых Саша уже радовал хорошей игрой и красивыми мячами.

Может, в "Зените" личные финансовые условия больше, чем в "Спартаке"… Мне об этом не известно. Не хочу ничего желать. Пусть Саша сам определится со своим будущим. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы Соболев остался в Спартаке», — цитирует Аленичева «Чемпионат».