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    Начо: Уход из «Реала» — самое сложное решение в моей жизни

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    Бывший капитан «Реала» Начо рассказал о причинах ухода из мадридского клуба.

    Начо
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    Начо

    «Реал» 25 июня объявил об уходе 34-летнего защитника. 27 июня стало известно, что испанец подписал контракт с «Аль-Кадисией» из Саудовской Аравии.

    «Я предполагал, что будут вопросы об этом. Это решение — самое сложное в моей жизни. Я бы солгал, если бы сказал, что у меня не было сомнений. Я сообщил клубу о намерении уйти несколько месяцев назад. Когда все так хорошо, как было в этом сезоне, у тебя, конечно, возникают сомнения — почему бы не продержаться еще сезон? Но я был честен с собой, мне нужен новый опыт. На протяжении всей карьеры я хотел счастливого конца, но даже не мечтал, что у меня все получится так красиво. Я все отдал и хочу, чтобы меня запомнили именно таким», — приводит слова Начо AS.

    Начо выступал за взрослую команду мадридского клуба с 2012 года.

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