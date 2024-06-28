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    Аленичев: Желаю Станковичу навязать борьбу «Зениту», который уже всем поднадоел

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    Известный тренер Дмитрий Аленичев высказался о перспективах Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    Станкович возглавил «Спартак» вскоре после завершения минувшего сезона.

    «Мне хочется ему как коллеге пожелать больших успехов и, конечно, навязать борьбу "Зениту", который уже, наверное, всем поднадоедает своим чемпионством.

    "Спартак" — это абсолютно другой клуб, там будет большое давление [на тренера], потому что я это прошел, я это знаю. Справится ли Станкович с этим давлением? Насколько будет хорошо команда играть, как болельщики примут?

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    • Я уверен, что первое время его примут, потому что все-таки это значимая фигура в футболе», — приводит слова Станковича ТАСС.

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