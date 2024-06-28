Аленичев: Желаю Станковичу навязать борьбу «Зениту», который уже всем поднадоел

Дмитрий Аленичев Фото: globallookpress.com
Станкович возглавил «Спартак» вскоре после завершения минувшего сезона.
«Мне хочется ему как коллеге пожелать больших успехов и, конечно, навязать борьбу "Зениту", который уже, наверное, всем поднадоедает своим чемпионством.
"Спартак" — это абсолютно другой клуб, там будет большое давление [на тренера], потому что я это прошел, я это знаю. Справится ли Станкович с этим давлением? Насколько будет хорошо команда играть, как болельщики примут?
Я уверен, что первое время его примут, потому что все-таки это значимая фигура в футболе», — приводит слова Станковича ТАСС.