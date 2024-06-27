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    Семин: Это «Локомотиву» нужно переживать, что Жемалетдинов ушел из клуба

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    Известный тренер Юрий Семин высказался о возможном переходе полузащитника Рифата Жемалетдинова в ЦСКА.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    Ранее стало известно, что Жемалетдинов отказался продлевать контракт с «Локомотивом» из-за неприемлемых финансовых условий.

    «Это "Локомотиву" нужно переживать, что Жемалетдинов ушел из клуба.

    Думаю, что у Рифата еще будут хорошие времена. У него прекрасное физическое состояние, невероятно умный футболист.

    Куда и когда он перейдет — не знаю. Но одно знаю точно — он игрок высокого уровня и еще окажется в сборной России», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Жемалетдинова в три миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в РПЛ 20 матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

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