Тарханов сомневается, что Жемалетдинов усилит ЦСКА

Известный тренервысказался о возможном переходе полузащитника

Ранее стало известно, что Жемалетдинов отказался продлевать контракт с «Локомотивом» из-за неприемлемых финансовых условий.

«ЦСКА подписывает Жемалетдинова, потому что Николич хорошо его знает по работе в "Локомотиве".

Рифат — это хороший игрок, но посмотрим, как он проявит себя в стане армейцев. Сложно сказать, сможет ли он усилить ЦСКА, потому что Жемалетдинов в последнем сезоне в "Локомотиве" не имел постоянной игровой практики.

Поэтому непонятно, в какой форме находится Рифат, плюс "Локомотив" играет в другой футбол, чем ЦСКА», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Transfermarkt оценивает стоимость Жемалетдинова в три миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в РПЛ 20 матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.