ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Флорида» — победитель Кубка СтэнлиШесть важных уроков, которые команды НХЛ могут извлечь из кубкового похода «Флориды»
    Все новости спорта

    Тарханов сомневается, что Жемалетдинов усилит ЦСКА

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА Локомотив РПЛ Футбол России
    Известный тренер Александр Тарханов высказался о возможном переходе полузащитника Рифата Жемалетдинова в ЦСКА.

    Александр Тарханов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Тарханов

    Ранее стало известно, что Жемалетдинов отказался продлевать контракт с «Локомотивом» из-за неприемлемых финансовых условий.

    «ЦСКА подписывает Жемалетдинова, потому что Николич хорошо его знает по работе в "Локомотиве".

    Рифат — это хороший игрок, но посмотрим, как он проявит себя в стане армейцев. Сложно сказать, сможет ли он усилить ЦСКА, потому что Жемалетдинов в последнем сезоне в "Локомотиве" не имел постоянной игровой практики.

    Поэтому непонятно, в какой форме находится Рифат, плюс "Локомотив" играет в другой футбол, чем ЦСКА», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

  • Круговорот судьбы. Федор Смолов вернулся в «Краснодар»
  • Как сложится будущее 34-летнего нападающего в стане вице-чемпионов России?
  • 25/06/2024

    • Transfermarkt оценивает стоимость Жемалетдинова в три миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в РПЛ 20 матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгромит ли Уругвай Боливию?
  • Уругвай — Боливия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Справится ли США с Панамой?
  • Панама — США. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Прервет ли «Нью-Йорк Сити» серию фиаско?
  • «Нью-Йорк Сити» — «Орландо Сити». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 27 июня
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уругвай — Боливия
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Панама — США
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Орландо Сити
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  4.49
  • Экспресс дня 28 июня
  • Завтра в 20:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Шелтон — Джабб
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Фриц — Шан
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Вукич — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Динамо-Брест — Витебск
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры