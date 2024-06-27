Семак поделился впечатлением о новичках «Зенита»

Главный тренер «Зенита»рассказал, с каким настроением работают новички клуба.

«Вряд ли кто-то может произвести впечатление по одному занятию, тем более оно было втягивающее и восстановительное. Мы всех ребят знаем по матчам нашего чемпионата, понимаем их возможности, способности и надеемся, что все они помогут нашей команде», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

В июне «Зенит» объявил о подписании четырех игроков с российским паспортом. Это 24-летний нападающий Максим Глушенков из московского «Локомотива», 21-летний правый защитник Сергей Волков из «Краснодара», 25-летний левый защитник Юрий Горшков из «Крыльев Советов» и 26-летний голкипер Евгений Латышонок из «Балтики».