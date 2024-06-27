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    Семак поделился впечатлением о новичках «Зенита»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, с каким настроением работают новички клуба.

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    «Вряд ли кто-то может произвести впечатление по одному занятию, тем более оно было втягивающее и восстановительное. Мы всех ребят знаем по матчам нашего чемпионата, понимаем их возможности, способности и надеемся, что все они помогут нашей команде», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

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