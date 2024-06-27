Кечинов: Классен ничем не запомнился

Бывший игрок «Спартака»прокомментировал новость об уходе защитникаиз московской команды.

«Честно говоря, он ничем не запомнился. Появлялся редко и основным футболистом так и не стал. Отсюда и уход из "Спартака". Мое мнение такое — надо развивать своих игроков. Сейчас такое время, что это просто необходимо. Я уже устал говорить об этом.

Если у "Спартака" есть своя хорошая академия, то почему бы не сделать на нее ставку. А мы все пытаемся кого-то пригласить из других стран», — сказал Кечинов «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

Вместе с московским клубом Классен стал обладателем Кубка России и бронзовой медали РПЛ.