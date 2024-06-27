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    Кечинов: Классен ничем не запомнился

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    Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал новость об уходе защитника Леона Классена из московской команды.

    Валерий Кечинов
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    Валерий Кечинов

    «Честно говоря, он ничем не запомнился. Появлялся редко и основным футболистом так и не стал. Отсюда и уход из "Спартака". Мое мнение такое — надо развивать своих игроков. Сейчас такое время, что это просто необходимо. Я уже устал говорить об этом.

    Если у "Спартака" есть своя хорошая академия, то почему бы не сделать на нее ставку. А мы все пытаемся кого-то пригласить из других стран», — сказал Кечинов «СЭ».

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    Вместе с московским клубом Классен стал обладателем Кубка России и бронзовой медали РПЛ.

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