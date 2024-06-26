Латышонок: Были варианты продолжения карьеры, но в приоритете был «Зенит»

Голкиперрассказал, почему принял предложение санкт-петербургского «Зенита».

«Сложно было принять решение по предложению "Зенита", потому что я был в Калининграде пять лет, то есть были ещё другие варианты продолжения карьеры.

Но в приоритете был "Зенит", потому что это лучший клуб страны, в котором хочется побеждать и играть», — цитирует Латышонка «Чемпионат».

О переходе Латышонка «Зенит» объявил 14 июня. 25-летний Евгений является воспитанником академии «Краснодара», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику».

Календарь и таблица РПЛ

В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча.