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    Латышонок: Были варианты продолжения карьеры, но в приоритете был «Зенит»

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    Голкипер Евгений Латышонок рассказал, почему принял предложение санкт-петербургского «Зенита».

    Евгений Латышонок
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    Евгений Латышонок

    «Сложно было принять решение по предложению "Зенита", потому что я был в Калининграде пять лет, то есть были ещё другие варианты продолжения карьеры.

    Но в приоритете был "Зенит", потому что это лучший клуб страны, в котором хочется побеждать и играть», — цитирует Латышонка «Чемпионат».

    О переходе Латышонка «Зенит» объявил 14 июня. 25-летний Евгений является воспитанником академии «Краснодара», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику».

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    В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча.

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