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    Воспитанник «Зенита» Козлов 26 июня станет игроком «Краснодара»

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    Воспитанник «Зенита», полузащитник «Балтики» Данила Козлов сегодня, 26 июня, будет презентован в качестве нового игрока футбольного клуба «Краснодар». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

    Данила Козлов
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    Данила Козлов

    По информации источника, Козлов уже несколько дней находится в Краснодаре и успешно прошёл медицинский осмотр. Сегодня утром он подпишет пятилетний контракт с кубанским клубом, а «Балтика» получит за трансфер полузащитника 120 млн рублей.

    19-летний Козлов — уроженец Санкт-Петербурга, прошедший через систему «Зенита». Родной клуб он покинул в январе 2024 года, перейдя в «Балтику».

    В 10 матчах за калининградский клуб в РПЛ полузащитник отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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