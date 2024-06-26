Воспитанник «Зенита» Козлов 26 июня станет игроком «Краснодара»

Воспитанник «Зенита», полузащитник «Балтики» Данила Козлов сегодня, 26 июня, будет презентован в качестве нового игрока футбольного клуба «Краснодар». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, Козлов уже несколько дней находится в Краснодаре и успешно прошёл медицинский осмотр. Сегодня утром он подпишет пятилетний контракт с кубанским клубом, а «Балтика» получит за трансфер полузащитника 120 млн рублей.

19-летний Козлов — уроженец Санкт-Петербурга, прошедший через систему «Зенита». Родной клуб он покинул в январе 2024 года, перейдя в «Балтику».

В 10 матчах за калининградский клуб в РПЛ полузащитник отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.