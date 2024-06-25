Романо: Тен Хаг почти согласовал новый контракт с «МЮ»

Главный тренерблизок к продлению соглашения с клубом. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии, все детали почти согласованы. В СМИ сообщали о том, что тен Хаг подпишет новый контракт до лета 2027-го года.

В тренерском штабе нидерландского специалиста произойдут изменения. В скором времени к «Манчестер Юнайтед» должен присоединиться Руд ван Нистелрой, который будет помогать тен Хагу.

В прошедшем сезоне «красные дьяволы» заняли 8-е место в таблице АПЛ с 60-ю очками в активе.