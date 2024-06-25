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    Романо: Тен Хаг почти согласовал новый контракт с «МЮ»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг близок к продлению соглашения с клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    Стало известно, что переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии, все детали почти согласованы. В СМИ сообщали о том, что тен Хаг подпишет новый контракт до лета 2027-го года.

    В тренерском штабе нидерландского специалиста произойдут изменения. В скором времени к «Манчестер Юнайтед» должен присоединиться Руд ван Нистелрой, который будет помогать тен Хагу.

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