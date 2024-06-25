Мостовой: Думаю, сейчас отличное время для того, чтобы продолжить традиции «Зенита»

Полузащитниквысказался о многолетних традициях «сине-бело-голубых».

«Когда команде сто лет, это огромная честь. Это значит, что "Зенит" — огромный клуб с огромными традициями. Я думаю, что сейчас отличное время для того, чтобы их продолжить. Мы можем поставить рекорд по количеству чемпионств подряд.

Думаю, это очень важно — в сезон столетия клуба выиграть как можно больше трофеев, а чемпионство — прежде всего. Очень хочется порадовать болельщиков и руководство. Думаю, вся команда, не только футболисты, все понимают, как это важно для города, для клуба и новых рекордов», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

Напомним, что в сезоне 2023/2024 «сине-бело-голубые» выиграли российскую Премьер-лигу и одержали победу в Суперфинале Кубка страны.