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    Мостовой: Думаю, сейчас отличное время для того, чтобы продолжить традиции «Зенита»

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    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о многолетних традициях «сине-бело-голубых».

    Андрей Мостовой — полузащитник «Зенита»
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    Андрей Мостовой — полузащитник «Зенита»

    «Когда команде сто лет, это огромная честь. Это значит, что "Зенит" — огромный клуб с огромными традициями. Я думаю, что сейчас отличное время для того, чтобы их продолжить. Мы можем поставить рекорд по количеству чемпионств подряд.

    Думаю, это очень важно — в сезон столетия клуба выиграть как можно больше трофеев, а чемпионство — прежде всего. Очень хочется порадовать болельщиков и руководство. Думаю, вся команда, не только футболисты, все понимают, как это важно для города, для клуба и новых рекордов», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

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