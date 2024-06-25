ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маттиа ДзакканьиКороче, Евро. 24-25 июня
  • 00:00
    • Испания и Италия вышли в плей-офф, Хорватия — третья
    Все новости спорта

    Бразилия — Коста-Рика: смотреть онлайн в прямом эфире

    25.06.2024 в 04:00 начнется матч в группе D Кубка Америки-2024 Бразилия — Коста-Рика

    Футбол Кубок Америки 2024 Сборная Бразилии Сборная Коста-Рики Календарь Кубка Америки-2024
    25.06.2024 в 04:00 начнется матч в турнире в группе D Кубка Америки-2024 Бразилия — Коста-Рика. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Последний матч: «Бразилия» — «Коста-Рика» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бразилия» — «Коста-Рика». Коэффициент ставки — 2.20.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Бразилия»).

    Прямую трансляцию матча Бразилия — Коста-Рика смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В решающем матче Кубка результативность «Ойлерз» устремится вверх
  • «Флорида» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Покажет ли Бразилия свою силу Коста-Рике?
  • Бразилия — Коста-Рика. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Голевого изобилия не избежать?!
  • Нидерланды — Австрия. Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 25 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бразилия — Коста-Рика
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Нидерланды — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Франция — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Дания — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Англия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Илбирс — Нефтчи Кочкор-Ата
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Мэйчжоу Хакка
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры