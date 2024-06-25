Бакаев сравнил уровень чемпионатов России и ОАЭ

Полузащитник «Зенита»поделился впечатления о чемпионате ОАЭ.

В сезоне-2023/2024 Бакаев выступал на правах аренды за «Аль‑Вахду» из ОАЭ.

«Получил хороший опыт. Было приятно в первый же сезон в другой стране что‑то выиграть. И что самое главное — получил игровую практику. Это то, чего я хотел больше всего.

Как оценю уровень чемпионата ОАЭ? Наш объективно сильнее.

Сейчас главное хорошо провести летние сборы, а там посмотрим, как решит тренерский штаб "Зенита". Всё зависит от меня самого», — приводит слова Бакаева «Матч ТВ».