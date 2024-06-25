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    Бакаев сравнил уровень чемпионатов России и ОАЭ

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    Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился впечатления о чемпионате ОАЭ.

    Зелимхан Бакаев
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    Зелимхан Бакаев

    В сезоне-2023/2024 Бакаев выступал на правах аренды за «Аль‑Вахду» из ОАЭ.

    «Получил хороший опыт. Было приятно в первый же сезон в другой стране что‑то выиграть. И что самое главное — получил игровую практику. Это то, чего я хотел больше всего.

    Как оценю уровень чемпионата ОАЭ? Наш объективно сильнее.

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    • Сейчас главное хорошо провести летние сборы, а там посмотрим, как решит тренерский штаб "Зенита". Всё зависит от меня самого», — приводит слова Бакаева «Матч ТВ».

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