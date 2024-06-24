Волков прокомментировал переход в «Зенит»

Крайний защитникрассказал причину своего перехода из «Краснодара» в «Зенит».

«Конечно, вопрос денег в моем переходе имел место быть — я считаю, что каждый футболист должен зарабатывать столько, сколько он заслужил своей игрой. Но главное, почему я в "Зените" — это профессиональный рост. Хочу увидеть другую философию. Переход в "Зенит" — шаг вперед. Все понимают, какой клуб лучший в России», — цитирует Волкова Sport24.

Петербургский «Зенит» заключил контракт с 21-летним Волковым по схеме «4+1». На портале Transfermarkt он оценивается в € 4,50 млн.