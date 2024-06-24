ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Максимилиан Байер может перейти в «Челси» Трансферный дайджест. 18-24 июня
  • 19:30
    • Официально: Волков перешел в «Зенит»
  • 15:53
    • Генич прокомментирует матч третьего тура Евро-2024 между Францией и Польшей
    Все новости спорта

    Волков прокомментировал переход в «Зенит»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Трансферы РПЛ Футбол России Краснодар Зенит
    Крайний защитник Сергей Волков рассказал причину своего перехода из «Краснодара» в «Зенит».

    Сергей Волков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Волков

    «Конечно, вопрос денег в моем переходе имел место быть — я считаю, что каждый футболист должен зарабатывать столько, сколько он заслужил своей игрой. Но главное, почему я в "Зените" — это профессиональный рост. Хочу увидеть другую философию. Переход в "Зенит" — шаг вперед. Все понимают, какой клуб лучший в России», — цитирует Волкова Sport24.

  • Трансферный дайджест. 18-24 июня
  • Кто выиграет борьбу за Киммиха, какое будущее у Гюлера и Роке, а также куда перейдет Рабьо.
  • Сегодня

    • Петербургский «Зенит» заключил контракт с 21-летним Волковым по схеме «4+1». На портале Transfermarkt он оценивается в € 4,50 млн.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хорватия и Италия снова сыграют вничью?!
  • Хорватия — Италия. Прогноз и ставки
  • 3.18
    •
  • Албания не проиграет Испании?
  • Албания — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Покажет ли Бразилия свою силу Коста-Рике?
  • Бразилия — Коста-Рика. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.20
  • Экспресс дня 24 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Хорватия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Албания — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бразилия — Коста-Рика
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Дания — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Нидерланды — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Франция — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Англия — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры