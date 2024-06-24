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    Николич: Станкович на своем месте, как и я

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    Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Станковича я знаю с детства, играли вместе. У него получилась отличная карьера футболиста. У меня неплохая карьера тренера. В Белграде мы живем в одном доме.

    Я ему позвонил, когда его назначили в "Спартак". Сказал ему, что он может обращаться ко мне за любой помощью. Он на своем месте, как и я.

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    • Будет интересно сыграть с ним дерби. На поле мы будем врагами, а потом снова друзьями», — приводит слова сербского специалиста «Чемпионат».

    Напомним, Николич возглавил ЦСКА вскоре после завершения минувшего сезона. Экс-тренер «Локомотива» заменил на этом посту Владимира Федотова.

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