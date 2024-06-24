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    В «Арсенале» сообщили о продлении контракта с эстонским голкипером

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    Эстонский вратарь «Арсенала» Карл Хейн подписал новое соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «канониров».

    Карл Хейн
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    Карл Хейн

    Стало известно, что прошлый контракт игрока с клубом заканчивался 30-го июня этого года. Детали нового соглашение пока не сообщаются.

    Напомним, что Хейн присоединился к «Арсеналу» в 2018-м году. С тех пор голкипер провел только 1 матч за основную команду «канониров», 8 встреч за «Арсенал» U18 и 36 поединков — за «Арсенал» U21.

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    • В прошедшем сезоне Хейн провел за «Арсенал» U21 4 матча во всех турнирах, а также 1 встречу за сборную Эстонии в 2024-м году в рамках Кубка Балтии.

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