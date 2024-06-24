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    Агент Жемалетидинова сказал, что ЦСКА ему не делал предложение

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    Агент Вадим Шпинев, который работает с хавбеком Рифатом Жемалетдиновым, рассказал, было ли предложение ему со стороны московского ЦСКА.

    Рифат Жемалетдинов
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    Рифат Жемалетдинов

    «Информация — это слухи, а их я не комментирую, — начал Шпинев. — Я веду переговоры с несколькими европейскими клубами, если ЦСКА перебьет предложение, то, пожалуйста. Переговоры ведутся, команда будет в начале июля. Какая команда — будет решать футболист.

    ЦСКА сделал предложение по Жемалетдинову? Предложения от ЦСКА еще нет. Предложение — это официальная бумага, зарплата, бонусы, дата и срок. А мы не знаем этого всего. Есть только разговоры, не надо бежать впереди паровоза. Если по Рифату поступит предложение, то мы его рассмотрим», — сказал Шпинев «СЭ».

    В прошлом сезоне Жемалетдинов играл в московском «Локомотиве», который он покинул летом свободным агентом. Всего он сыграл 26 матчей, забил 5 голов. Ранее прошла информация о переговорах полузащитника с ЦСКА.

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