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    Восходящая звезда «Барселоны» может оказаться в «Челси»

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    «Барселона», скорее всего, потеряет своего 18-летнего нападающего Марка Гиу.

    «Челси»
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    «Челси»

    «Челси» собирается выплатить прописанные в контракте Гиу отступные в размере 6 миллионов евро.

    Гиу провел семь матчей за основную команду «Барсы» в прошедшем сезоне и забил дважды, включая победный гол в ворота «Атлетика» в своем дебютном матче. Этим летом подростка связывали с арендой в другую команду Ла Лиги, и «Барселона» надеялась сохранить его. Они предложили ему новый контракт (действующий истекает в 2025 году), но ответа пока не получили.

    Гиу близок к тому, чтобы согласовать с синими условия личного контракта.

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