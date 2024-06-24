2-й таймШвейцария — ГерманияОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илкай ГюндоганШвейцария — Германия. Онлайн
  • 21:42
    • «Эспаньол» вернулся в Примеру
  • 23:16
    • Та не сыграет в 1/8 финала Евро-2024
  • 18:24
    • Томми Пол взял трофей в Лондоне
  • 18:04
    • Синнер выиграл турнир в Галле
  • 17:46
    • Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании
    Все новости спорта

    Смотреть онлайн матча Атлетико Минейро — Форталеза 24.06.2024. Прямая трансляция в 00:30

    24.06.2024 в 00:30 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Атлетико Минейро — Форталеза

    Футбол Латинская Америка
    24.06.2024 в 00:30 начнется матч в турнире в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Атлетико Минейро — Форталеза. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Последний матч: «Атлетико Минейро» — «Форталеза» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Форталеза» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15.

    Прямую трансляцию матча Атлетико Минейро — Форталеза смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хорватия и Италия снова сыграют вничью?!
  • Хорватия — Италия. Прогноз и ставки
  • 3.18
    •
  • В решающем матче Кубка результативность «Ойлерз» устремится вверх
  • «Флорида» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Албания не проиграет Испании?
  • Албания — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.20
  • Экспресс дня 24 июня
  • Завтра в 22:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Хорватия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Албания — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Стирнс — Путинцева
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Андрееску — Блинкова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Синякова — Бюрель
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бразилия — Коста-Рика
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Касаткина — Ван
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры