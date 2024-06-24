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    ЦСКА может подписать 19-летнего вингера из Туниса

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    Московский ЦСКА рассматривает возможность подписания атакующего полузащитника Раки Ауани из «Этуаль дю Сахель», сообщает Africafoot.

    Раки Ауани
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    Раки Ауани

    Источник при этом отмечает, что в переходе Ауани также заинтересован французский «Гавр» и клубы из Австрии, Бельгии и Германии.

    Амин Сахеб-Эттабаа, агент 19-летнего футболиста из Туниса, подтвердил, что Ауани может переехать в Россию.

    «ЦСКА действительно проявляет интерес к Раки», — сказал агент, слова которого передает Sport24.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Ауани в 600 тысяч евро. В прошлом сезоне он сыграл 33 матча, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

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