ЦСКА может подписать 19-летнего вингера из Туниса

Раки Ауани Фото: globallookpress.com
Источник при этом отмечает, что в переходе Ауани также заинтересован французский «Гавр» и клубы из Австрии, Бельгии и Германии.
Амин Сахеб-Эттабаа, агент 19-летнего футболиста из Туниса, подтвердил, что Ауани может переехать в Россию.
«ЦСКА действительно проявляет интерес к Раки», — сказал агент, слова которого передает Sport24.
Transfermarkt оценивает стоимость Ауани в 600 тысяч евро. В прошлом сезоне он сыграл 33 матча, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.