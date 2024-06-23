ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эндрю РобертсонШотландия — Венгрия. Онлайн
  • 21:02
    • Швейцария — Германия: стартовые составы команд
  • 20:58
    • Шотландия — Венгрия: стартовые составы команд
    Все новости спорта

    Смотреть онлайн матча Шотландия — Венгрия 23.06.2024. Прямая трансляция в 22:00

    23.06.2024 в 22:00 начнется матч в группе A чемпионата Европы по футболу 2024 года Шотландия — Венгрия

    Футбол Евро-2024 Сборная Шотландии Сборная Венгрии Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024
    23.06.2024 в 22:00 начнется матч в турнире в группе A чемпионата Европы по футболу 2024 года Шотландия — Венгрия. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Последний матч: «Венгрия» — «Шотландия» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    Календарь и таблица Евро-2024

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шотландия» — «Венгрия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Прямую трансляцию матча Шотландия — Венгрия смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли швейцарцы противостоять Германии?
  • Швейцария — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Поединок принесет верховой исход
  • Шотландия — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Хорватия и Италия снова сыграют вничью?!
  • Хорватия — Италия. Прогноз и ставки
  • 3.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.63
  • Экспресс дня 23 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Швейцария — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шотландия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Хорватия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Албания — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Стирнс — Путинцева
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Андрееску — Блинкова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Синякова — Бюрель
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры