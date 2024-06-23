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    Экс-вратарь «Зенита»: Не понимаю тех, кто удивлен трансферу Сафонова в «ПСЖ»

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    Бывший вратарь «Зенита» Егор Бабурин оценил переход голкипера сборной России Матвея Сафонова из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен».

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Самый яркий и громкий трансфер, наверное, не только этого лета, но и вообще за многие годы, причем не только среди вратарей, — это переход Матвея Сафонова в "ПСЖ". Желаю Моте удачи в Париже, быстрой адаптации в команде и в быту и скорейшего дебюта за "ПСЖ".

    Не очень понимаю тех, у кого этот трансфер вызывает удивление. Матвей — опытный, классный и очень уверенный в себе вратарь.

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    • В связи с этим почему, условно говоря, Андрей Лунин может играть в "Реале", доходить до полуфинала Лиги чемпионов в качестве основного вратаря, а Сафонов в "ПСЖ" не может?!

    Это огромное событие не просто для имиджа и восприятия наших голкиперов и нашей вратарской школы, но и для всего российского футбола и для страны», — приводит слова Бабурина Bobsoccer.ru.

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