ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Зинченко (сборная Украины)Короче, Евро. 21-22 июня
  • 00:11
    • Евро-2024: турнирные расклады в группе D
  • 23:54
    • Нидерланды и Франция не выявили сильнейшего в матче Евро-2024
    Все новости спорта

    Перу — Чили: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.06.2024 в 03:00 начнется матч в группе A Кубка Америки-2024 Перу — Чили

    Футбол Кубок Америки 2024 Сборная Перу Сборная Чили Календарь Кубка Америки-2024
    22.06.2024 в 03:00 начнется матч в турнире в группе A Кубка Америки-2024 Перу — Чили. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Последний матч: «Чили» — «Перу» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Перу» — «Чили» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Чили»).

    Прямую трансляцию матча Перу — Чили смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли Перу с Чили?
  • Перу — Чили. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Еще один матч «Ойлерз» и «Пантерз» проведут результативно
  • «Эдмонтон» — «Флорида». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Португалия начнет раскачиваться во втором туре
  • Турция — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Перу — Чили
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Турция — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Грузия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бельгия — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Кочаретто — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Томпсон — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Хуркач — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры