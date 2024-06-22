Киммих не думает об уходе из «Баварии»

Йозуа Киммих Фото: globallookpress.com
По сведениям источника, хавбек знает, что находится в выгодном положении и имеет хорошие перспективы найти топ-клуб после истечения срока контракта с «Баварией» следующим летом. Если он уйдёт бесплатно, то сможет рассчитывать на хороший подписной бонус.
Однако в «Баварии» не исключают продажу Киммиха этим летом. Мюнхенцы стремятся сократить расходы, а Йозуа один самых высокооплачиваемых футболистов.
В минувшем сезоне Киммих принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 11 результативными передачами.