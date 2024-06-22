ПерерывГрузия — ЧехияОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жорж Микаутадзе Грузия — Чехия. Онлайн
  • 14:59
    • Грузия и Чехия назвали стартовые составы на матч Евро-2024
  • 14:44
    • Калинская вышла в полуфинал турнира в Берлине на отказе Соболенко
  • 11:08
    • Головин восстановился после травмы
    Все новости спорта

    Киммих не думает об уходе из «Баварии»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария
    Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих не думает об уходе из клуба. Об этом сообщает Sport1.de.

    Йозуа Киммих
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йозуа Киммих

    По сведениям источника, хавбек знает, что находится в выгодном положении и имеет хорошие перспективы найти топ-клуб после истечения срока контракта с «Баварией» следующим летом. Если он уйдёт бесплатно, то сможет рассчитывать на хороший подписной бонус.

    Однако в «Баварии» не исключают продажу Киммиха этим летом. Мюнхенцы стремятся сократить расходы, а Йозуа один самых высокооплачиваемых футболистов.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В минувшем сезоне Киммих принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 11 результативными передачами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португалия начнет раскачиваться во втором туре
  • Турция — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Удастся ли румынам засушить игру?
  • Бельгия — Румыния. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Поединок принесет верховой исход
  • Шотландия — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.63
  • Экспресс дня 23 июня
  • Завтра в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Турция — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бельгия — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шотландия — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уругвай — Панама
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Эквадор — Венесуэла
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Форталеза
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ред Булл Брагантино — Витория
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Палмейрас — Жувентуде
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры