Киммих не думает об уходе из «Баварии»

Полузащитник «Баварии»не думает об уходе из клуба. Об этом сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, хавбек знает, что находится в выгодном положении и имеет хорошие перспективы найти топ-клуб после истечения срока контракта с «Баварией» следующим летом. Если он уйдёт бесплатно, то сможет рассчитывать на хороший подписной бонус.

Однако в «Баварии» не исключают продажу Киммиха этим летом. Мюнхенцы стремятся сократить расходы, а Йозуа один самых высокооплачиваемых футболистов.

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В минувшем сезоне Киммих принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 11 результативными передачами.