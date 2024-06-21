Семшов: Футболист в России не может прогрессировать сегодня

Экс-игрок сборной Россиивысказался о проблемах российского футбола.

«Проблема в конкурентной среде, а вернее — в ее отсутствии. У нас играют не совсем сильные легионеры. Ну и наши футболисты немного снизили к себе требования. Только в конкуренции футболист растет.

Уезжать в топ-5 лиг? Двоякая ситуация. С одной стороны, я соглашусь, что на лучших хочется смотреть в России. Но футболист в нашей стране сейчас не может прогрессировать — он доходит до определенного уровня, и на этом прогресс заканчивается. Отсутствие еврокубков — это значимо», — цитирует Семшова «Чемпионат».