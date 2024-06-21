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    Семшов: Нашим руководителям нужны те, кто подчиняется, тренер без своего мнения

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    Бывший футболист сборной России и «Зенита» Игорь Семшов рассказал, почему его тренерская карьера складывается не так успешно, как игровая.

    Игорь Семшов
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    Игорь Семшов

    «Легко объясняется. Моя харизма и история футболиста. Определенная тропа не всем тропа.

    Руководителям нужны те, кто подчиняется, когда тренер не имеет своего мнения. Такое не только у меня. Есть люди, кто выступал даже достойнее меня, но сидят без работы.

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    • Сейчас тренерами любят руководить, а мы немного из другого поколения. Не хочу преувеличивать свою значимость, но все-таки есть какое-то уважение, харизма и авторитет. Люди боятся это потерять, приглашая нас», — приводит слова Семшова «Чемпионат».

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