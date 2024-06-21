Худяков покинул «Локомотив»

«Локомотив» объявил о том, что 20-летний вратарьпокинул стан железнодорожников.

«Вратарь закончил нашу Академию в 2020 году, защищал ворота молодёжки и "Казанки", а уже в сентябре 2021-го дебютировал за основу, сыграв на ноль. Всего провёл за "Локо" 34 матча.

В матче Лиги Европы против "Лацио" обновил возрастной рекорд среди российских вратарей в еврокубках — ему было 17 лет, 10 месяцев и 16 дней.

Благодарим Даниила за годы, проведённые в команде, преданность и самоотдачу», — написано в телеграм-канале московского клуба.

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