Паршивлюк о работе тренером: Для меня это пока темный лес, но я полон энтузиазма

рассказал о своей роли в штабе главного тренера «Динамо»

Ранее стало известно, что Паршивлюк завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Динамо».

«По общению с Марцелом я понял, что обязанности внутри штаба делегируются на повседневной основе.

На планерках буду получать задания и вникать в них. Для меня это всё в новинку, так что уже написал в группу, чтобы меня не судили строго.

Потому что у меня одно представление со стороны футболиста, а то, что с другой стороны, для меня пока темный лес. Я полон энтузиазма и сил, чтобы помочь нашей команде сделать главный шаг», — приводит слова 35-летнего Паршивлюка пресс-служба «Динамо».

Помимо «Динамо», Паршивлюк также выступал за «Спартак», «Анжи» и «Ростов». В его активе три матча за сборную России.