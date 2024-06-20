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    Паршивлюк о работе тренером: Для меня это пока темный лес, но я полон энтузиазма

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    Сергей Паршивлюк рассказал о своей роли в штабе главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

    Сергей Паршивлюк
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    Сергей Паршивлюк

    Ранее стало известно, что Паршивлюк завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Динамо».

    «По общению с Марцелом я понял, что обязанности внутри штаба делегируются на повседневной основе.

    На планерках буду получать задания и вникать в них. Для меня это всё в новинку, так что уже написал в группу, чтобы меня не судили строго.

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    • Потому что у меня одно представление со стороны футболиста, а то, что с другой стороны, для меня пока темный лес. Я полон энтузиазма и сил, чтобы помочь нашей команде сделать главный шаг», — приводит слова 35-летнего Паршивлюка пресс-служба «Динамо».

    Помимо «Динамо», Паршивлюк также выступал за «Спартак», «Анжи» и «Ростов». В его активе три матча за сборную России.

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