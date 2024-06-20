Нагорных: Сожалею, что Глушенков ушел в «Зенит»

Председатель совета директоров «Локомотива»прокомментировал переход полузащитникав «Зенит».

«Насколько "Локомотив" потеряет в игре от ухода Глушенкова? Впереди месяц подготовки к новому сезону. Надеюсь, что мы сумеем произвести определенные перестроения, ввести игроков. У нас есть футболисты, которые потенциально способны играть на очень высоком уровне. Есть те, кто уже играет на высоком уровне. Надеюсь, что очень болезненным для команды уход Максима не станет. Хотя я по-прежнему лично сожалею, что это произошло. Желаем ему удачи и продолжения развития.

Мы обещаем игрокам и придерживаемся этого правила — клуб искусственно не препятствует переходу при получении улучшенных условий. Мы хотим, чтобы игроки развивались, строили свою карьеру. Конечно, предпочтительно, чтобы это было в "Локомотиве". Но если условия значительно лучше, чем мы можем предложить — мы ничего не можем поделать», — сказал Нагорных.

В четверг, 20 июня «Зенит» объявил о покупке 24-летнего Глушенкова у «Локомотива». Контракт с футболистом рассчитан по схеме «4+1».

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Глушенков выступал за «Локомотив» с января 2023 года.