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    Нагорных: Сожалею, что Глушенков ушел в «Зенит»

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    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал переход полузащитника Максима Глушенкова в «Зенит».

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    «Насколько "Локомотив" потеряет в игре от ухода Глушенкова? Впереди месяц подготовки к новому сезону. Надеюсь, что мы сумеем произвести определенные перестроения, ввести игроков. У нас есть футболисты, которые потенциально способны играть на очень высоком уровне. Есть те, кто уже играет на высоком уровне. Надеюсь, что очень болезненным для команды уход Максима не станет. Хотя я по-прежнему лично сожалею, что это произошло. Желаем ему удачи и продолжения развития.

    Мы обещаем игрокам и придерживаемся этого правила — клуб искусственно не препятствует переходу при получении улучшенных условий. Мы хотим, чтобы игроки развивались, строили свою карьеру. Конечно, предпочтительно, чтобы это было в "Локомотиве". Но если условия значительно лучше, чем мы можем предложить — мы ничего не можем поделать», — сказал Нагорных.

    В четверг, 20 июня «Зенит» объявил о покупке 24-летнего Глушенкова у «Локомотива». Контракт с футболистом рассчитан по схеме «4+1».

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    Глушенков выступал за «Локомотив» с января 2023 года.

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