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    Рэтклифф: Тренер не является главной проблемой в «МЮ»

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    Один из новых владельцев «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф дал комментарий по поводу решения клуба остановить на посту главного тренера Эрика тен Хага.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Тренер не главная проблема в "Манчестер Юнайтед". Это спортивный клуб. Он должен быть конкурентоспособным, в нём должна быть определённая интенсивность, но со стороной поддержки, потому что мы имеем дело с относительно молодыми игроками. Исторически здесь не было такой обстановки», — сказал Рэтклифф в интервью Вloomberg.

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    • Ранее стало известно о решении «Манчестер Юнайтед» сохранить на посту главного тренера в новом сезоне Эрика тен Хага, который работает в клубе с 2022 года. В прошлом году «МЮ» занял 8-е место в АПЛ и выиграл Кубок Англии.

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