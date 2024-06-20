Рэтклифф: Тренер не является главной проблемой в «МЮ»

Один из новых владельцев «Манчестер Юнайтед»дал комментарий по поводу решения клуба остановить на посту главного тренера

«Тренер не главная проблема в "Манчестер Юнайтед". Это спортивный клуб. Он должен быть конкурентоспособным, в нём должна быть определённая интенсивность, но со стороной поддержки, потому что мы имеем дело с относительно молодыми игроками. Исторически здесь не было такой обстановки», — сказал Рэтклифф в интервью Вloomberg.

Ранее стало известно о решении «Манчестер Юнайтед» сохранить на посту главного тренера в новом сезоне Эрика тен Хага, который работает в клубе с 2022 года. В прошлом году «МЮ» занял 8-е место в АПЛ и выиграл Кубок Англии.