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    Агент Антона Миранчука высказался о контракте игрока с «Локомотивом»

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    Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, высказался о ситуации с контрактом футболиста.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    «Антон находится в отпуске за границей. "Локомотив" провёл сегодня расширенное УМО и завтра закрывается на базе. О чём тут говорить? Антон отдыхает в Испании. Мы работаем над его будущим.

    "Локомотив" осознаёт сейчас, что это будет полноценная покупка. Это не просто так, а приобретение футболиста. Оно не может быть даром, за очень маленькие или маленькие деньги. Пусть думают и готовят предложение. Завтра мой партнёр встретится с Ульяновым и заслушает предложение. Обменяются советами. Послушаем и решим. Решение примет футболист», — сказал Шпинёв «Чемпионату».

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