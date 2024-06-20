Агент Антона Миранчука высказался о контракте игрока с «Локомотивом»

Агент, представляющий интересы полузащитника «Локомотива», высказался о ситуации с контрактом футболиста.

«Антон находится в отпуске за границей. "Локомотив" провёл сегодня расширенное УМО и завтра закрывается на базе. О чём тут говорить? Антон отдыхает в Испании. Мы работаем над его будущим.

"Локомотив" осознаёт сейчас, что это будет полноценная покупка. Это не просто так, а приобретение футболиста. Оно не может быть даром, за очень маленькие или маленькие деньги. Пусть думают и готовят предложение. Завтра мой партнёр встретится с Ульяновым и заслушает предложение. Обменяются советами. Послушаем и решим. Решение примет футболист», — сказал Шпинёв «Чемпионату».