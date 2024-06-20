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    Глушенков обратился к фанатам «Зенита»

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    Полузащитник Максим Глушенков высказался о переходе в санкт-петербургский «Зенит».

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    «В Петербурге я не впервые, город для меня не новый. Что касается команды, игроков, то мы встречаемся по два-три раза за сезон, поэтому я знаю очень многих ребят.

    Первая цель — закрепиться в составе и показать свой футбол, в который я умею играть. Самая большая футбольная мечта? Выигрывать трофеи, это даже не обсуждается.

    Дорогие болельщики "Зенита", можете меня поддержать в первое время? Прошу вашей поддержки!» — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Зенита».

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    Сегодня, 20 июня, стало известно, что «Локомотив» и «Зенит» договорились о трансфере Максима Глушенкова. Полузащитник подписал контракт с санкт-петербургским клубом по схеме «4+1».

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