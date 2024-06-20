Галактионов высказался о новом контракте с «Локомотивом»

Наставник «Локомотива»прокомментировал заключение нового договора с московским клубом.

«Выдохнули, что продлили контракт с "Локомотивом" после нервозной ситуации? Была обычная рабочая ситуация. Так со всеми, как и у футболистов. Мы готовились завершить сезон и завершили его на хорошей ноте победными результатами.

Для нас ничего не поменялось. Наш тренерский штаб продолжает свою работу», — рассказал Галактионов «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Новый контракт Галактионова с железнодорожниками действует до 2026 года. В прошлом сезоне команда финишировала на 4-м месте в РПЛ.