Станкович: Самое главное — правильное отношение, а не игровая схема

Главный тренер «Спартака»высказался о том, в какой футбол будет играть команда под его руководством.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Деян Станкович Фото: spartak.com

«Сначала нужно понять, что мы имеем. Лично познакомиться с игроками. Прежде всего необходимо сформировать правильный командный дух в раздевалке и переносить это на поле.

Чего я хочу? Чтобы моя команда была организованной в любой момент матча — в фазе обороны и атаки. Цифры 4-4-2, 3-5-2, 4-3-3 для меня значат не так много, но в то же время и они важны.

Нужно создать для каждого игрока условия — психологические, физические и тактические, при которых он покажет свои лучшие качества.

Сама по себе игровая схема не имеет такого большого значения, как правильное отношение. Потому что здесь ошибки быть не может.

В игре ты можешь сделать плохую подачу, не забить гол, плохо пробить, но в плане отношения это недопустимо. И на тренировках, и в матчах», — приводит слова сербского специалиста пресс-служба красно-белых.

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» сразу после завершения минувшего сезона.