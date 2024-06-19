Главный врач «Спартака»: У Селихова есть хронические заболевания

Главный врач московского «Спартака»заявил, что у вратаряесть хронические заболевания.

В среду футболисты «Спартака» вышли из отпуска и прошли медицинское обследование.

«Способен ли Саша провести сезон без травм? Мы делаем всё возможное, но никто не застрахован. Надеемся, что Саша проведет отличный сезон и мы минимизируем его осложнения и хронические заболевания. Определенные травмы от длительной спортивной жизни у него есть, для этого и есть врачи в командах», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

«Спартак» в сезоне 2023/24 занял пятое место в чемпионате России.

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В прошлом сезоне 30‑летний Селихов провел 11 матчей во всех турнирах и пропустил 12 мячей.