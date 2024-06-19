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    Главный врач «Спартака»: У Селихова есть хронические заболевания

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    Главный врач московского «Спартака» Кирилл Козлов заявил, что у вратаря Александра Селихова есть хронические заболевания.

    Александр Селихов
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    Александр Селихов

    В среду футболисты «Спартака» вышли из отпуска и прошли медицинское обследование.

    «Способен ли Саша провести сезон без травм? Мы делаем всё возможное, но никто не застрахован. Надеемся, что Саша проведет отличный сезон и мы минимизируем его осложнения и хронические заболевания. Определенные травмы от длительной спортивной жизни у него есть, для этого и есть врачи в командах», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

    «Спартак» в сезоне 2023/24 занял пятое место в чемпионате России.

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    В прошлом сезоне 30‑летний Селихов провел 11 матчей во всех турнирах и пропустил 12 мячей.

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