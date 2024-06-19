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    Сафонов: Я не готов сидеть на лавке в «ПСЖ»

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    Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, готов ли он конкурировать с Джанлуиджи Доннаруммой.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Что сказал спортивный директор "ПСЖ" Кампуш? Ты первый номер?

    Он не говорил, что я второй. Я знаю прекрасно, что Доннарумма основной вратарь на данный момент не значит, что это основной вратарь навсегда. Поэтому я еду прежде всего доказывать. Я хочу играть.

    Даже если бы мне сказали: мы тебя берём вторым номером, — мне без разницы, что мне говорят по этому поводу, потому что только я решаю, каким… Не только я, но от меня очень многое зависит, кем я буду. Но я себя не позиционирую как второй номер. Я не готов сидеть на лавке.

    Если вдруг я начну сезон на скамейке, то первому номеру точно не просто будет. Потому что напрягать я собираюсь постоянно», — сказал Сафонов в выпуске YouTube-канала Nobel.

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