Сафонов: Я не готов сидеть на лавке в «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ»рассказал, готов ли он конкурировать с

«Что сказал спортивный директор "ПСЖ" Кампуш? Ты первый номер?

Он не говорил, что я второй. Я знаю прекрасно, что Доннарумма основной вратарь на данный момент не значит, что это основной вратарь навсегда. Поэтому я еду прежде всего доказывать. Я хочу играть.

Даже если бы мне сказали: мы тебя берём вторым номером, — мне без разницы, что мне говорят по этому поводу, потому что только я решаю, каким… Не только я, но от меня очень многое зависит, кем я буду. Но я себя не позиционирую как второй номер. Я не готов сидеть на лавке.

Если вдруг я начну сезон на скамейке, то первому номеру точно не просто будет. Потому что напрягать я собираюсь постоянно», — сказал Сафонов в выпуске YouTube-канала Nobel.