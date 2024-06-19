Сафонов: Спасибо родителям, что разрешили мне пойти в академию «Краснодара»

Вратарьобратился к болельщикампосле перехода в

«Всем привет. Настал тот день, когда я должен сказать пока своему городу и своему родному клубу. Это немножко по‑другому мне представлялось. Естественно, я хотел, чтобы это был последний матч в сезоне, увидеться со всеми вами с глазу на глаз и сказать лично всё, что у меня внутри, и всё, что я чувствую. Честно, я вижу это так, что всё должно идти изнутри и от души, поэтому никакой текст я естественно не подготовил. Не знаю, куда заведет моя речь.

Прежде всего я хочу сказать спасибо вам, болельщики, за ту поддержку, которую вы дарили мне лично и команде. Это было прекрасное чувство — разделять с вами горечь поражений и радость побед. Я не готов говорить "прощай". Потому что видимся мы не в последний раз. Не могу сказать "прощай" своему родному городу, потому что здесь вся моя жизнь. Все мои воспоминания и вся моя жизнь и есть футбольный клуб "Краснодар", как и у многих из вас.

Хочу выразить отдельную благодарность Сергею Николаевичу Галицкому и всему руководству "Краснодара". Вы делаете для команды очень много, я лично очень сильно благодарен вам, потому что моего пути не было бы без вас. Спасибо каждому тренеру в академии, который работал со мной. Я прошел очень много тренеров, даже не знаю количество людей, с которыми я работал, но убежден, что каждый из них оставил свой след в моей судьбе и карьере.

Также я хочу сказать спасибо всему персоналу, работающему в академии и структуре основной команды. Вы те герои, которые находятся рядом с командой. Незаметные герои, делающие всю основную работу за экраном, которую никто не видит. Мы это очень ценим, спасибо вам большое за это.

Спасибо всем моим партнерам по команде, которые были рядом и давали поддержку на протяжении 6–7 лет. Это были очень разные ребята: опытные футболисты из‑за рубежа, из России, молодые ребята, которым уже мне нужно было передавать какой‑то опыт. Я прекрасно понимаю, что без моей команды не было бы никаких успехов, а мой путь не продолжился бы так, как он продолжился.

Конечно же, я хочу сказать спасибо моей семье, родителям. Спасибо вам за поддержку, за то судьбоносное решение, которое вы приняли 12 лет назад, когда разрешили мне пойти в академию "Краснодара". Я вам очень благодарен за это. Посмотрим, куда этот путь меня приведет.

Не хочу, чтобы это воспринималось как прощание. Ни в коем случае это не прощание. Я просто говорю "до встречи" своему родному клубу и своему городу», — приводит слова Сафонова пресс-служба «Краснодара».

Напомним, Сафонов подписал с «ПСЖ» контракт до июня 2029 года.