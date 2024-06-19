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    Круговой: Если будет необходимость, смогу сыграть в нападении

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    Защитник ЦСКА Данил Круговой заявил, что готов играть на позиции левого нападающего.

    Данил Круговой
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    Данил Круговой

    Новым главным тренером ЦСКА стал серб Марко Николич, ранее работавший в «Локомотиве».

    «Я знаю Николича — он был в "Локомотиве" и показывал достаточно неплохие результаты. Лично с ним еще не общались.

    Николич — тренер, который может подстраиваться под любую схему, если что-то пойдет не так.

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    • Если будем играть в четыре защитника — посмотрим. Думаю, если что, смогу сыграть левого нападающего, если потребует ситуация», — приводит слова Кругового «Р-Спорт».

    Круговой перешел в ЦСКА на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Зенитом».

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