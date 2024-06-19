Круговой: Если будет необходимость, смогу сыграть в нападении

Данил Круговой Фото: globallookpress.com
Новым главным тренером ЦСКА стал серб Марко Николич, ранее работавший в «Локомотиве».
«Я знаю Николича — он был в "Локомотиве" и показывал достаточно неплохие результаты. Лично с ним еще не общались.
Николич — тренер, который может подстраиваться под любую схему, если что-то пойдет не так.
Если будем играть в четыре защитника — посмотрим. Думаю, если что, смогу сыграть левого нападающего, если потребует ситуация», — приводит слова Кругового «Р-Спорт».
Круговой перешел в ЦСКА на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Зенитом».