Круговой: Если будет необходимость, смогу сыграть в нападении

Защитник ЦСКАзаявил, что готов играть на позиции левого нападающего.

Новым главным тренером ЦСКА стал серб Марко Николич, ранее работавший в «Локомотиве».

«Я знаю Николича — он был в "Локомотиве" и показывал достаточно неплохие результаты. Лично с ним еще не общались.

Николич — тренер, который может подстраиваться под любую схему, если что-то пойдет не так.

Если будем играть в четыре защитника — посмотрим. Думаю, если что, смогу сыграть левого нападающего, если потребует ситуация», — приводит слова Кругового «Р-Спорт».

Круговой перешел в ЦСКА на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Зенитом».