Спортивный директор «Спартака»: Слишкович захотел быть главным тренером

Спортивный директор «Спартака»рассказал, почему ушел из команды

«У Слишковича есть свои личные амбиции. Он хочет начать карьеру главного тренера. Мы желаем ему всего наилучшего. Но сейчас у нас есть Деян Станкович. У нас в штабе есть новый тренер Вадим Романов, это русскоязычный помощник, раньше он работал в молодежной команде. Он поможет Станковичу, — цитирует Амарала корреспондент "Матч ТВ".

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Владимир Слишковича после ухода Гильермо Абаскаля с поста главного тренера "Спартака" был испольняющим обязанности главного тренера. С ним команда завершила сезон на пятом месте.