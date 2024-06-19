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    Спортивный директор «Спартака»: Слишкович захотел быть главным тренером

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    Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, почему ушел из команды Владимир Слишкович.

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    «У Слишковича есть свои личные амбиции. Он хочет начать карьеру главного тренера. Мы желаем ему всего наилучшего. Но сейчас у нас есть Деян Станкович. У нас в штабе есть новый тренер Вадим Романов, это русскоязычный помощник, раньше он работал в молодежной команде. Он поможет Станковичу, — цитирует Амарала корреспондент "Матч ТВ".

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    Владимир Слишковича после ухода Гильермо Абаскаля с поста главного тренера "Спартака" был испольняющим обязанности главного тренера. С ним команда завершила сезон на пятом месте.

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