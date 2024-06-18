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    Врач ЦСКА: Торопу сделали специальную маску

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    Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о самочувствии вратаря армейцев Владислава Торопа после серьезной травмы.

    Владислав Тороп
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    Владислав Тороп

    «Слава активно проходит реабилитацию. Планируем, что скоро приступит к беговой работе на специальной антигравитационной дорожке. После цикла этой работы, если все будет хорошо, он приступит к беговой работе на поле.

    Мы по заказу изготовили ему специальную маску на 3D-принтере. Играть или не играть в ней — это его решение. Он может ее вообще не носить. Это вопрос психологии на первом этапе. Он может спокойно и без нее обходиться», — приводит слова Безуглова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, у Торопа был диагностирован двойной перелом костей лицевой части черепа после матча с «Зенитом» на Кубок России.

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