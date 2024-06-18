Сутормин может перейти в «Динамо»

Полузащитник «Зенита»может покинуть команду в это межсезонье.

В подписании Сутормина заинтересовано «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, всё зависит от того, сможет ли «Динамо» договориться с «Зенитом».

Ранее сине-бело-голубые не раз отказывали в переходе Сутормина в различные московские клубы, включая «Динамо».

Контракт Сутормина с «Зенитом» рассчитан до июня 2025 года. Во второй половине минувшего сезона он выступал на правах аренды за «Сочи».

Transfermarkt оценивает стоимость Сутормина в 1,20 миллиона евро.