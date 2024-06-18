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    Сутормин может перейти в «Динамо»

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    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может покинуть команду в это межсезонье.

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    В подписании Сутормина заинтересовано «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».

    По данным источника, всё зависит от того, сможет ли «Динамо» договориться с «Зенитом».

    Ранее сине-бело-голубые не раз отказывали в переходе Сутормина в различные московские клубы, включая «Динамо».

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    • Контракт Сутормина с «Зенитом» рассчитан до июня 2025 года. Во второй половине минувшего сезона он выступал на правах аренды за «Сочи».

    Transfermarkt оценивает стоимость Сутормина в 1,20 миллиона евро.

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