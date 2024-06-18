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    Вратарь «Акрона» Волков: Сафонов не потеряется в «ПСЖ»

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    Голкипер «Акрона» Сергей Волков высказался о переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Сами понимаете, какая сейчас ситуация. Уезжать или нет — дело каждого. Безумно рад за Сафонова. Это самый топовый трансфер для России за последнее время. Надеюсь, что его случай поможет изменить ситуацию с российскими вратарями в Европе, но мне кажется, что всё зарыто глубже и не связано с футбольными моментами.

    Матвей не затеряется в парижском клубе. Человек в своём возрасте достаточно хорошо играет ногами, видение на уровне, голова светлая. Надеюсь, у него всё получится», — сказал Волков «Чемпионату».

    «ПСЖ» выкупил Сафонова за 20 млн евро и подписал с 25-летним россиянином контракт до лета 2029 года.

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