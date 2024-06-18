Вратарь «Акрона» Волков: Сафонов не потеряется в «ПСЖ»

Голкипер «Акрона»высказался о переходе вратаря «Краснодара»в «ПСЖ».

«Сами понимаете, какая сейчас ситуация. Уезжать или нет — дело каждого. Безумно рад за Сафонова. Это самый топовый трансфер для России за последнее время. Надеюсь, что его случай поможет изменить ситуацию с российскими вратарями в Европе, но мне кажется, что всё зарыто глубже и не связано с футбольными моментами.

Матвей не затеряется в парижском клубе. Человек в своём возрасте достаточно хорошо играет ногами, видение на уровне, голова светлая. Надеюсь, у него всё получится», — сказал Волков «Чемпионату».

«ПСЖ» выкупил Сафонова за 20 млн евро и подписал с 25-летним россиянином контракт до лета 2029 года.