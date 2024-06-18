Федотов: Заболотный — порядочный, ответственный, забивающий

Бывший тренеротреагировал на уход нападающегоиз московского клуба.

«Антон запомнился мне не только по работе в ЦСКА, но и в "Сочи", конечно. Вы сами всё видели на футбольном поле. Он порядочный, ответственный, забивающий. В ЦСКА у меня были великолепные отношения с Заболотным, как и со всей командой. Антон добросовестный и на тренировках, и в быту. Никаких проблем никогда не было. То, что он делал на футбольном поле, все видели. Антон играл в футбол и всегда был очень ответственным», — цитирует Федотова «Чемпионат».

В минувшем сезоне Заболотный принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами.