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    Федотов: Заболотный — порядочный, ответственный, забивающий

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    Бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на уход нападающего Антона Заболотного из московского клуба.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Антон запомнился мне не только по работе в ЦСКА, но и в "Сочи", конечно. Вы сами всё видели на футбольном поле. Он порядочный, ответственный, забивающий. В ЦСКА у меня были великолепные отношения с Заболотным, как и со всей командой. Антон добросовестный и на тренировках, и в быту. Никаких проблем никогда не было. То, что он делал на футбольном поле, все видели. Антон играл в футбол и всегда был очень ответственным», — цитирует Федотова «Чемпионат».

    В минувшем сезоне Заболотный принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами.

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